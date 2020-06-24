Доналд Трамп и Джо Байден. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n140235-razryv-mejdu-trampom-i-baydenom-v-predvybornoy-gonke-uvelichivaetsya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп теряет рейтинг в ходе предвыборной кампании, в то время как его главный оппонент бывший вице-президент Джо Байден набирает баллы. На сегодняшний день Байдена готовы поддержать 50% опрошенных избирателей, а за Трампа готовы отдать голоса лишь 36% опрошенных.

Такую статистику обнародовало издание The New York Times.

Байден популярнее Трампа среди женщин на 22%, а среди мужчин — на 3%. Также бывший вице-президент лидирует среди всех возрастных групп. Лишь среди представителей от 50 до 64 лет он уступает Трампу, да и то только 1%. Среди возрастной группы от 18 до 34 лет у Байдена преимущество 34%, среди 35−49-летних — 23%.

Огромное преимущество у Байдена среди афроамериканцев — 74%, среди испаноязычного населения — 39%. Среди белых Трамп опережает Байдена лишь на 1%.

Также поддерживают Байдена большинство независимых избирателей. В этой категории экс-вице-президент обгоняет Трампа на 21%.

Трамп вызывает более сильные эмоции избирателей, чем Байден, но это лишь ухудшает ситуацию для действующего президента. 50% опрошенных относятся к Трампу с ненавистью, 27% - являются его ярыми поклонниками. За Байдена двумя руками готовы голосовать 26% опрошенных, а у 27% он вызывает отвращение.

Опрос избирателей проводился с 17 по 22 июня и в нем принимали участие 1 тыс. 337 зарегистрированных избирателей. Погрешность опроса составляет не более 3%.

Как ранее писал «Ракурс», вандалы уничтожили звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде. Плита повреждена настолько, что на ней не осталось никаких следов о принадлежности звезды американскому президенту.