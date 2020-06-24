Доналд Трамп і Джо Байден. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n140235-rozryv-mij-trampom-i-baydenom-u-peredvyborniy-gonci-zbilshuietsya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп втрачає рейтинг у процесі передвиборної кампанії, у той час як його головний опонент колишній віце-президент Джо Байден набирає бали. Наразі Байдена готові підтримати 50% опитаних виборців, а за Трампа готові віддати голоси лише 36% опитаних.

Таку статистику оприлюднило видання The New York Times.

Байден популярніший за Трампа серед жінок на 22%, а серед чоловіків — на 3%. Також колишній віце-президент лідирує серед усіх вікових груп. Лише серед представників від 50 до 64 років він поступається Трампу, та й то тільки на 1%. Серед вікової групи від 18 до 34 років у Байдена перевага 34%, серед 35−49-річних — 23%.

Величезна перевага у Байдена серед афроамериканців — 74%, серед іспаномовного населення — 39%. Серед білих Трамп випереджає Байдена лише на 1%.

Також підтримують Байдена більшість незалежних виборців. У цій категорії екс-віце-президент обганяє Трампа на 21%.

Трамп викликає більш сильні емоції виборців, ніж Байден, але це лише погіршує ситуацію для чинного президента. 50% опитаних ставляться до Трампа з ненавистю, 27% — є його шанувальниками. За Байдена двома руками готові голосувати 26% опитаних, а у 27% він викликає огиду.

Опитування виборців проводилося із 17 по 22 червня і у ньому брали участь 1 тис. 337 зареєстрованих виборців. Похибка опитування становить не більше 3%.

Як раніше писав «Ракурс», вандали знищили зірку Трампа на Алеї слави в Голлівуді. Плиту пошкоджено так сильно, що на ній не залишилося ніяких слідів про належність зірки американському президенту.