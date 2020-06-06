Джо Байден. Фото: LTR

https://racurs.ua/ua/n139356-bayden-stav-oficiynym-kandydatom-u-prezydenty-ssha-vid-demokrativ.html

Ракурс

Вибори в США мають відбутися у листопаді цього року і боротьба за президентське крісло в повному розпалі. Екс-віце-президент США Джо Байден впевнено переміг на праймеріз Демократичної партії і став єдиним офіційним кандидатом на крісло президента від цієї політичної сили.

За попередніми підрахунками, Байден отримав 1 тис. 995 голосів делегатів. Як відомо, кандидат повинен набрати не менше 1 тис. 991 голосу, пише Associated Press.

Інший кандидат Берні Сандерс, який раніше відмовився від президентських перегонів, отримав 1 тис. 42 голоси.

Байден заявив, що для нього було честю боротися з однією із найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія.

Також Байден додав, що демократи підуть на ці вибори об'єднаною партією.

Як відомо, Байден є головним опонентом чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах.

Як раніше писав «Ракурс», інший кандидат у президенти від демократів Сандерс вийшов з передвиборчої гонки наступного дня після проведення праймеріз у штаті Вісконсін.