Байден став офіційним кандидатом у президенти США від демократівhttps://racurs.ua/ua/n139356-bayden-stav-oficiynym-kandydatom-u-prezydenty-ssha-vid-demokrativ.htmlРакурс
Вибори в США мають відбутися у листопаді цього року і боротьба за президентське крісло в повному розпалі. Екс-віце-президент США Джо Байден впевнено переміг на праймеріз Демократичної партії і став єдиним офіційним кандидатом на крісло президента від цієї політичної сили.
За попередніми підрахунками, Байден отримав 1 тис. 995 голосів делегатів. Як відомо, кандидат повинен набрати не менше 1 тис. 991 голосу, пише Associated Press.
Інший кандидат Берні Сандерс, який раніше відмовився від президентських перегонів, отримав 1 тис. 42 голоси.
Байден заявив, що для нього було честю боротися з однією із найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія.
Також Байден додав, що демократи підуть на ці вибори об'єднаною партією.
Як відомо, Байден є головним опонентом чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах.
Як раніше писав «Ракурс», інший кандидат у президенти від демократів Сандерс вийшов з передвиборчої гонки наступного дня після проведення праймеріз у штаті Вісконсін.