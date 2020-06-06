Бразилія погрожує слідом за США розірвати відносини з ВООЗ. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n139355-brazyliya-pogrojuie-slidom-za-ssha-rozirvaty-vidnosyny-z-vooz.html

Ракурс

Бразилія не виключає можливості розриву відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Про це заявив президент країни Жаїр Болсонару.

У коментарях журналістам Болсонару сказав, що Бразилія розгляне питання розриву відносин з ВООЗ, якщо та не перестане бути «партизанською політичною організацією», пише Reuters.

Як відомо, показники смертності і зараження коронавірусом у Бразилії одні з найвищих у світі. Незважаючи на це, Болсонару виступає за зняття карантинних обмежень.

Свої вимоги президент Бразилії мотивує тим, що економічні збитки перевищують ризики для здоров’я населення країни.

Раніше Організація Об'єднаних Націй закликала владу країн Латинської Америки не скасовувати карантинні обмеження і почекати, поки епідеміологічна ситуація у регіоні стабілізується.

Як раніше писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп наприкінці травня під час брифінгу в Білому домі заявив про те, що Америка розриває відносини з ВООЗ, а всі кошти на її фінансування буде спрямовано іншим міжнародним організаціям.