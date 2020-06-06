Бразилия грозится вслед за США разорвать отношения с ВОЗ. Фото: BBC

https://racurs.ua/n139355-braziliya-grozitsya-vsled-za-ssha-razorvat-otnosheniya-s-voz.html

Ракурс

Бразилия не исключает возможности разрыва отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.

В комментариях журналистам Болсонару сказал, что Бразилия рассмотрит вопрос разрыва отношений с ВОЗ, если она не перестанет быть «партизанской политической организацией», пишет Reuters.

Как известно, показатели смертности и заражения коронавирусом в Бразилии одни из самых высоких в мире. Несмотря на это, Болсонару выступает за снятие карантинных ограничений.

Свои требования президент Бразилии мотивирует тем, что экономические убытки превышают риски для здоровья населения страны.

Ранее Организация Объединенных Наций призвала власти стран Латинской Америки повременить со снятием карантина и подождать, пока эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.

Как ранее писал «Ракурс», президент США Дональд Трамп в конце мая во время брифинга в Белом доме заявил о том, что Америка разрывает отношения с ВОЗ, а все средства на ее финансирование будут перенаправлены другим международным организациям.