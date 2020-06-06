Джо Байден. Фото: LTR

https://racurs.ua/n139356-bayden-stal-oficialnym-kandidatom-na-post-prezidenta-ssha-ot-demokratov.html

Ракурс

Выборы в США должны состояться в ноябре этого года и борьба за президентское кресло в полном разгаре. Экс-вице-президент США Джо Байден уверенно победил на праймериз Демократической партии и стал единственным официальным кандидатом на кресло президента от этой политической силы.

По предварительным подсчетам, Байден получил 1 тыс. 995 голосов делегатов. Как известно, кандидат должен набрать не менее 1 тыс. 991 голоса, пишет Associated Press.

Другой кандидат Берни Сандерс, который ранее отказался от президентской гонки, получил 1 тыс. 42 голоса.

Байден заявил, что для него было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия.

Также Байден добавил, что демократы пойдут на эти выборы объединенной партией.

Как известно, Байден является главным оппонентом действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Как ранее писал «Ракурс», другой кандидат в президенты от демократов Сандерс вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения праймериз в штате Висконсин.