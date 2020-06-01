Вандали знищили зірку Трампа на Алеї слави. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n139064-zirka-trampa-na-aleyi-slavy-v-gollivudi-zgasla-yiyi-znyschyly-vandaly-foto.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, залишився без зірки на Алеї слави в Голлівуді. Плиту з його ім’ям знищили вандали.

Цю зірку на Алеї слави знищили в неділю, 31 травня. Про це повідомляє портал The Academy Music Business в Twitter.

Організація опублікувала фото розбитої частини тротуару. Водночас плита пошкоджена настільки, що на ній не залишилося ніяких знаків, які свідчать про належність зірки американському лідеру.

Причини такого вчинку невідомі. Зазначається, що інцидент міг статися на тлі акцій протестів, які спалахнули у низці американських штатів після смерті 46-річного жителя Міннеаполіса Джорджа Флойда внаслідок жорсткого затримання поліцейськими.

Зазначимо, це вже не вперше вандали псують зірку слави Трампа. У липні 2018 року невідомий чоловік прийшов на Алею слави з гітарним чохлом, витягнув із нього кирку і розбив монумент. Потім вандал самостійно викликав поліцію і пішов.

Зірку з ім’ям Трампа встановили на Алеї слави в 2007 році. Його нагородили за роботу ведучим на власному телешоу The Apprentice.

Як повідомлялося, Дональд Трамп, його дружина і син сховалися в підземному бункері під час протестів біля Білого дому у Вашингтоні.