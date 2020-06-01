Вандалы уничтожили звезду Трампа на Аллее славы. Фото: RT

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, лишился звезды на Аллее славы в Голливуде. Плиту с его именем уничтожили вандалы.

Эту звезду на Аллее славы уничтожили в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает портал The Academy Music Business в Twitter.

Организация опубликовала фото разбитой части тротуара. При этом плита повреждена настолько, что на ней не осталось никаких знаков, свидетельствующих о принадлежности звезды американскому лидеру.

Причины такого поступка неизвестны. Предполагается, что инцидент произошел на фоне акций протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.

Отметим, это уже не впервые вандалы портят звезду славы Трампа. В июле 2018 года неизвестный мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, вытащил из него кирку и разнес монумент. Затем вандал самостоятельно вызвал полицию и ушел.

Звезду с именем Трампа установили на Аллее славы в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

Как сообщалось, Дональд Трамп, его жена и сын спрятались в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.