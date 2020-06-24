Паводки в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n140234-dnestr-vyhodit-iz-beregov-v-vinnickoy-oblasti-fiksiruutsya-novye-podtopleniya.html

Ракурс

В Винницкой области начались подтопления из-за повышения уровня реки Днестр.

По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня уровень воды в реке Днестр составил 4,65 м. Уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в городе Ямполе. Об этом 24 июня сообщается на веб-странице Ямпольской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что, когда высота уровня воды в Днестре составит 5,6 м от нулевого уровня, то паводок подтопит дома.

Тем временем в украинском Гидрометцентре заявили, что было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2 тыс. куб. м за секунду. При этом синоптики отмечают, что при этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок. Это грозит подтоплением участков в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Напомним, в западных областях Украины последние дни наблюдаются масштабные наводнения. Больше всего пострадало Прикарпатье. В Ивано-Франковской области в результате непогоды пострадали 165 населенных пунктов, полностью разрушены 19 мостов, остальные — частично. В результате стихийного бедствия погибли три человека.