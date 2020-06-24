Наводнения в Украине. Фото: Tkachenko.UA

https://racurs.ua/n140230-eto-vopros-k-nauke-shmygal-otverg-vyrubku-lesov-kak-prichinu-tragedii-na-prikarpate.html

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Карпатские леса не смогли бы спасти западные области Украины от паводков и подтоплений, которые образовались из-за сильных ливней.

Норма осадков, выпавшая за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый Карпатский лес, который не сдержал самом деле те водные потоки, образовавшиеся. Поэтому трагедия на Прикарпатье исключает вырубку лесов. Об этом 24 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге по ситуации с преодолением последствий непогоды в Ивано-Франковской области.

Это, наверное, уже вопрос больше к науке, почему происходят эти трагедии и какие причины их, — отметил глава правительства и заверил, что в Карпатском регионе, действует электронное чипирование древесины, которым контролируется ситуация с вырубкой насаждений.

Шмыгаль добавил, что промышленное производство древесины упало назад, спрос на рынке леса уменьшился. По словам главы правительства, за последние пять лет на 20% сократился объем вырубки и продажи леса на Прикарпатье.

Премьер отметил, что нынешнее наводнение — это звоночек для того, что украинцам необходимо страховать свое жилье. При этом чиновник согласился, что власть должна построить дамбы и берегоукрепления. Он отметил, что программа водоотвод должен быть для каждого села.

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания относительно последствий непогоды на западе страны заявил, что ежегодно государство тратит от 500 до 800 млн грн. Глава государства предположил, что в этом году эти расходы могут составить более миллиарда гривен. Президент сообщил, что правительству необходимо разработать программу с привлечением иностранного опыта, чтобы ежегодно терять средства.

По информации метеорологов, пик паводков в Украине уже проходит.

Напомним, правительство выделит Ивано-Франковской области 500 млн грн для устранения последствий наводнений и угроз. По состоянию на 14 июня в области в результате непогоды пострадали 165 населенных пунктов, полностью разрушены 19 мостов, остальные — частично. В результате стихийного бедствия погибли три человека.