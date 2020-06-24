В Пакистане коронавирус косвенно привел к авиакатастрофе, фото: «Лентач»

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Коронавирусная болезнь COVID-19 косвенно стала причиной падения авиалайнера Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося 22 мая в Карачи (Пакистан) при заходе на посадку.

Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, представляя доклад по расследованию этой катастрофы, заявил, что пилоты, осуществляя посадку, отвлекались на обсуждение COVID-19, сообщает агентство Reuters.

Министр отметил, что самолет был «на 100 процентов готов к полетам» и не было никаких технических неисправностей, однако пилоты не были «сконцентрированы» из-за пандемии.

Все разговоры была о коронавирусе, — отметил чиновник, ссылаясь на прослушанную запись, сделанную диктофоном в кабине самолета. — Коронавирус доминировал в их мыслях.

Он добавил, что командир экипажа и второй пилот были опытными пилотами и не имели медицинских противопоказаний для полетов.

Отмечается, что в самом отчете разговоры пилотов о коронавирусе не упоминаются, однако сказано, что они не придерживались установленных протоколов.

Некоторые предупреждения и оповещения, такие как превышение скорости движения, отказ шасси и предупреждение о приближении к земле, не были учтены, — отмечается в документе.

По словам Хана, на одно из предупреждений диспетчеров капитан лайнера ответил: «Я справлюсь», после чего пилоты продолжили обсуждать коронавирус.

Жертвами этой авиакатастрофы стали 97 человек, находившихся на борту. Лайнер упал жилые кварталы во время второй попытки зайти на посадку. Несколько человек на земле были травмированы, один из пострадавших впоследствии скончался.

Напомним, ученые считают, что эпидемия коронавируса оставит после себя множество нервно-психических проблем.