МВФ шокировал новым экономическим прогнозом. Фото: Unimedia

https://racurs.ua/n140228-mvf-shokiroval-novym-ekonomicheskim-prognozom.html

Ракурс

Международный валютный фонд в очередной раз ухудшил свои экономические прогнозы. Эксперты МВФ считают, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9%, хотя еще в апреле заявлял о 3% падения мировой экономики.

Кроме того, эксперты заявляют, что пандемия коронавируса оказала более негативное влияние на деловую активность в первом полугодии 2020 года, чем предполагалось ранее, а восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем прогнозировалось до этого, пишет CNBC.

В связи с этим в МВФ ожидают в 2021 году рост мировой экономики на уровне 5,4%, вместо 5,8%, которые прогнозировались в апреле.

Также отмечается, что продление карантина лишь усугубит экономическую ситуацию.

Согласно новым прогнозам МВФ, экономика США сократится в этом году на 8%, хотя ранее прогнозировалось сокращение на уровне 5,9%. Экономика Евросоюза снизится на 10,2%, хотя ранее озвучивалась цифра 7,5%.

ВВП Бразилии, Мексики и Южной Африки сократятся на 9,1%, 10,5% и 8% соответственно. Экономика России сократиться на 6,6% (до этого прогнозировалось 5,5%).

Как ранее писал «Ракурс», по прогнозам МВФ, в этом году экономика Украины упадет на 8,2%. В МВФ считают, что ВВП Украины в 2020 году составит 3,9 трлн грн, а уровень инфляции по итогам года будет 4,5%.