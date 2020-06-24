Военный парад Путина сопровождали заглохшие танки, обиженный Лукашенко и ряженые приспешники: главные казусы

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Военный парад 2020 года в Москве, который президент страны-агрессора Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса, не обошелся без ряда казусов. «Победобесие» проигнорировали лидеры Евросоюза.

75-летие окончания Второй мировой войны в разгар коронавируса с месячным опозданием решили отпраздновать в России президенты Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Таджикистана и Сербии. Также на поклон к Путину приехали оккупационные власти так называемых Южной Осетии и Абхазии.

Согласно сообщениям СМИ, 40 регионов России не проводили парады победы из-за угрозы распространения COVID-19.

Александр Лукашенко во время возложения цветов не стал становиться рядом с Путиным.

Президент РФ общался с лидерами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана, а Лукашенко держался позади, ни с кем не общался, — пишут СМИ.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и вовсе не попал на торжества в Москве, ссылаясь на коронавирус у представителей своей делегации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также передумал приезжать к Путину.

«Победобесие» на Красной площади длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем было авиапредставление.

В свою очередь, во время парада в Севастополе главный танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Боевая машина времен войны не смогла повернуть и проехала прямо. В Минобороны РФ заявили, что «ничего чрезвычайного не произошло».

А спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил граждан с началом войны.

Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех, — говорил он.

В это время в Волгограде на башне танка Т-34 у развалин Тракторного завода появилась надпись «На Путина», аналогичная надписям «На Берлин!». На месте ЧП потом экстренно работали коммунальные службы и полиция.

Обвешанный медалями спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на параде в Москве признался, что никогда не служил в армии. В качестве ознакомления с армейской жизнью он месяц проходил подготовку в одной из воинских частей под Псковом.

В войсках не служил! Но перед поступлением в одно эксклюзивное заведение на месяц был заброшен в псковскую дивизию, — заявил экс-глава Минобороны РФ Иванов.

Вопреки пандемии и здравому смыслу свой парад в советском стиле с российской военной техникой и детьми провели оккупанты в Донецке и Луганске. Самому пожилому участнику парада было 80 лет, а война окончилась 75 лет назад. В оккупированной Луганске на парад вытянули Т34−85, который дважды заглох до начала шествия. После парада немногочисленная толпа ринулась в парки, где «власти» пообещали их накормить и налить «фронтовые 100 грамм».