Військовий парад Путіна супроводжували заглухлі танки, ображений Лукашенко і ряжені посіпаки: головні казуси

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Військовий парад 2020 року в Москві, який президент країни-агресора Володимир Путін переніс з 9 травня на 24 червня через пандемію коронавірусу, не обійшовся без низки казусів. «Побєдобєсіє" проігнорували лідери Євросоюзу.

75-річчя закінчення Другої світової війни в розпал коронавірусу з місячним запізненням вирішили відсвяткувати в Росії президенти Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Боснії і Герцеговини, Молдови, Таджикистану і Сербії. Також з поклоном до Путіна приїхала окупаційна влада так званих Південної Осетії і Абхазії.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 40 регіонів Росії не проводили паради перемоги через загрозу поширення COVID-19.

Олександр Лукашенко під час покладання квітів вирішив не ставами поруч з Путіним.

Президент РФ спілкувався з лідерами Казахстану, Узбекистану, Молдови та Таджикистану, а Лукашенко тримався осторонь позаду, ні з ким не спілкувався, — пишуть ЗМІ.

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков взагалі не потрапив на урочистості в Москві, пославшись на коронавірус у представників своєї делегації. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також передумав приїжджати до Путіна.

«Побєдобєсіє" на Красній площі тривало 1 годину 15 хвилин і складалося з трьох частин: спочатку пройшлися піші та механізовані колони, а потім була авіавистава.

Водночас під час параду в Севастополі головний танк Т-34 мало не в’їхав у натовп глядачів. Бойова машина часів війни не змогла повернути і проїхала прямо. У Міноборони РФ заявили, що «нічого надзвичайного не сталося».

А спікер міськдуми Тобольська Андрій Ходосевич привітав громадян з початком війни.

Ну, зі святом, і в той же час з початком війни всіх, — говорив він.

В цей час в Волгограді на башті танка Т-34 біля руїн тракторного заводу з’явився напис «На Путіна», аналогічний написам «На Берлін!». На місці НП потім екстрено працювали комунальні служби і поліція.

Обвішаний медалями спецпредставник президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов на параді в Москві зізнався, що ніколи не служив в армії. В якості ознайомлення з армійським життям він місяць проходив підготовку в одній з військових частин під Псковом.

У військах не служив! Але на місяць був закинутий в Псковську дивізію, — заявив екс-глава Міноборони РФ Іванов.

Всупереч пандемії і здоровому глузду свій парад в радянському стилі та з російською військовою технікою і дітьми провели окупанти в Донецьку і Луганську. Найстарішому учасникові параду було 80 років, а війна, нагадаємо, закінчилася 75 років тому. В окупованому Луганську на парад витягли Т34−85, який двічі заглух до початку ходи. Після параду нечисленна юрба кинулася в парки, де «влада» пообіцяла їх нагодувати і налити «фронтові 100 грам».