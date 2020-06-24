МВФ шокував новим економічним прогнозом. Фото: Unimedia

https://racurs.ua/ua/n140228-mvf-shokuvav-novym-ekonomichnym-prognozom.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд вкотре погіршив свої економічні прогнози. Експерти МВФ вважають, що у 2020 році світовий ВВП скоротиться на 4,9%, хоча ще у квітні заявляв про 3% падіння світової економіки.

Крім того, експерти заявляють, що пандемія коронавірусу більш негативно вплинула на ділову активність у першому півріччі 2020 року, ніж передбачалося раніше, а відновлення світової економіки буде відбуватися повільніше, ніж прогнозувалося раніше, пише CNBC.

Таким чином, у МВФ очікують у 2021 році зростання світової економіки на рівні 5,4%, замість 5,8%, які прогнозувалися у квітні.

Також зазначається, що продовження карантину лише погіршить економічну ситуацію.

Згідно з новими прогнозами МВФ, економіка США скоротиться цього року на 8%, хоча раніше прогнозувалося скорочення на рівні 5,9%. Економіка Євросоюзу знизиться на 10,2%, хоча раніше озвучувалася цифра 7,5%.

ВВП Бразилії, Мексики і Південної Африки скоротяться на 9,1%, 10,5% і 8% відповідно. Економіка Росії скоротитися на 6,6% (до цього прогнозувалося 5,5%).

Як раніше писав «Ракурс», за прогнозами МВФ, цього року економіка України впаде на 8,2%. У МВФ вважають, що ВВП України у 2020 році становитиме 3,9 трлн грн, а рівень інфляції за підсумками року буде 4,5%.