У Пакистані коронавірус побічно призвів до авіакатастрофи, фото: «Лентач»

https://racurs.ua/ua/n140229-koronavirus-sprovokuvav-aviakatastrofu-v-pakystani-ministr.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 опосередковано стала причиною падіння авіалайнера Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, який розбився 22 травня в Карачі (Пакистан), заходячи на посадку.

Міністр авіації Пакистану Гулам Сарвар Хан, представляючи доповідь щодо розслідування цієї катастрофи, заявив, що пілоти, здійснюючи посадку, відволікалися на обговорення COVID-19, повідомляє агентство Reuters.

Міністр наголосив, що літак був «на 100 відсотків готовий до польотів» і що не було ніяких технічних несправностей, однак пілоти не були «сконцентровані» через пандемію.

Усі розмови була про коронавірус, — наголосив чиновник, посилаючись на прослуханий запис, зроблений диктофоном у кабіні літака. — Коронавірус домінував у їхніх думках.

Він додав, що командир екіпажу та другий пілот були досвідченими пілотами і не мали медичних протипоказань для польотів.

Зазначається, що в самому звіті розмови пілотів про коронавірус не згадуються, однак сказано, що вони не дотримувалися встановлених протоколів.

Деякі попередження та сповіщення, такі як перевищення швидкості руху, відмова шасі та попередження про наближення до землі, не були враховані, — зазначається в документі.

За словами Хана, на одне з попереджень диспетчерів капітан лайнера відповів: «Я впораюся», після чого пілоти продовжили обговорювати коронавірус.

Жертвами цієї авіакатастрофи стали 97 людей, які були на борту. Лайнер впав житлові квартали під час другої спроби зайти на посадку. Кілька людей на землі були травмовані, один із постраждалих згодом помер.

Нагадаємо, учені вважають, що епідемія коронавірусу залишить після себе безліч нервово-психічних проблем.