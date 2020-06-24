Повені в Україні. Фото: Tkachenko.UA

https://racurs.ua/ua/n140230-ce-pytannya-do-nauky-shmygal-vidkynuv-vyrubku-lisiv-yak-prychynu-tragediyi-na-prykarpatti.html

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Карпатські ліси не змогли б врятувати західні області України від паводків та підтоплень, які утворилися через сильні зливи.

Норма опадів, які випала за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий Карпатський ліс, який не стримав насправді ті водні потоки, що утворилися. Тому трагедія на Прикарпатті виключає вирубку лісів. Про це 24 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу щодо ситуації з подоланням наслідків негоди в Івано-Франківській області.

Це, напевно, вже питання більше до науки, чому відбуваються ці трагедії і які причини їх, — зазначив очільник уряду та запевнив, що в в Карпатському регіоні, діє електронне чіпування деревини, яким контролюється ситуація з вирубкою насаджень.

Шмигаль додав, що промислове виробництво деревини впало тому, попит на ринку лісу зменшився. За словами глави уряду, за останні п’ять років на 20% скоротився обсяг вирубки і продажу лісу на Прикарпатті.

Прем'єр наголосив, що цьогорічна повінь — це дзвіночок для того, що українцям необхідно страхувати своє житло. При цьому урядовець погодився, що влада повинна збудувати дамби та берегоукріплення. Він зазначив, що програма водовідведення має бути для кожного села.

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради щодо наслідків негоди на заході країни заявив, що щороку держава витрачає від 500 до 800 млн грн. Глава держави припустив, що цьогоріч ці видатки можуть скласти понад мільярд гривень. Президент повідомив, що уряду необхідно розробити програму із залученням іноземного досвіду, щоб щороку втрачати кошти.

За інформацією метеорологів, пік паводків в Україні вже проходить.

Нагадаємо, уряд виділить Івано-Франківській області 500 млн грн для усунення наслідків повеней і загроз. Станом на 14 червня в області внаслідок негоди постраждали 165 населених пунктів, повністю зруйновані 19 мостів, решта — частково. Внаслідок стихійного лиха загинули троє осіб.