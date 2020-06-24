Паводки в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140234-dnister-vyhodyt-iz-beregiv-na-vinnychchyni-fiksuutsya-novi-pidtoplennya.html

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У Вінницькій області почалися підтоплення через підвищення рівня річки Дністер.

Станом на 16.00 сьогоднішнього дня рівень води в річці Дністер становив 4,65 м. Вже частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка та у місті Ямполі. Про це 24 червня повідомляється на веб-сторінці Ямпільської районної державної адміністрації.

В РДА наголосили, що, коли висота рівня води в Дністрі становитиме 5,6 м від нульового рівня, то паводок підтопить будинки.

Тим часом в українському Гідрометцентрі заявили, що було прийнято рішення підвищити середньодобовий скид з Дністровської ГЕС і встановити витратою 2 тис. куб. м за секунду. При цьому синоптики зазначають, що при цьому рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток. Це загрожує підтопленням ділянок у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Нагадаємо, в західних областях України останні дні спостерігаються масштабні повені. Чи не найбільше постраждало Прикарпаття. В Івано-Франківській області внаслідок негоди постраждали 165 населених пунктів, повністю зруйновані 19 мостів, решта — частково. Внаслідок стихійного лиха загинули троє осіб.