Жаїр Болсонару, фото: Marcelo Camargo/Agência Brasil

https://racurs.ua/ua/n140233-sud-nakazav-prezydentu-brazyliyi-nosyty-masku.html

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У Бразилії суд зобов’язав президента країни Жаїра Болонсару носити захисну маску, коли він перебуває у громадських місцях у столиці країни та столичному федеральному округу.

У випадку недотримання цього рішення, Болонсару доведеться сплачувати щодня штраф у розмірі 2 тис. бразильських реалів (приблизно 10 тис. грн), повідомляє BBC.

Саме таку суму штрафу мають сплачувати звичайні жителі Бразилії. Рішення суду означає, що Болонсару, як і будь-які інші держслужбовці, не звільняється від дотримання карантинних обмежень.

Вимога носити маски у федеральному окрузі набула чинності 30 квітня.

Болонсару давно не погоджується з думкою про значну небезпечність коронавірусу, попри те, що в Бразилії вже зафіксовано понад 1 млн випадків цього захворюваня. Після початку епідемії він стверджував, що вжиті карантинні заходи завдадуть більше шкоди, ніж сам COVID-19.

Попри значну кількість хворих у Бразилії, Болонсару неодноразово з’являвся на публіці без маски, вітаючи своїх прихильників та вітався з ними за руку.

Ультраправий політик Болонсару став президентом Бразилії після перемоги на виборах, які відбулися у жовтні 2018 року. Під час виборчої кампанії він ледь не загинув — на мітингу його поранив ножем колишній член однієї з лівих партій.