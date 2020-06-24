Віктор Янукович. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n140232-yanukovychu-ta-dvom-eks-ministram-oborony-povidomyly-pro-pidozru-u-derjzradi.html

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом екс-очільникам Міністерства оборони Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву.

Колишнього президента та його соратників правоохоронці підозрюють у скоєнні державної зради. Слідчі встановили, що колишні посадовці зрадили в Україну, оскільки впродовж 2010−2014 років діяли на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави. Також зрадники допомагали Росії вести підривну діяльність проти своєї Батьківщини. Про це 24 червня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Янукович, Саламатін та Лебедєв цілеспрямовано знизили обороноздатність країни, бо провели фейкове реформування армії — розформували окремі військові об'єднання, частини та підрозділи. Також були змінені місця дислокації військових. Це все відбувалося, зокрема, на території Криму.

У ДБР наголосили, що у разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у травні Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою. Суд розглядав кримінальне провадження щодо організації Януковичем насильницьких злочинів 18−20 лютого 2014 року — у ці дні силовики розстрілювали протестуючих на Майдані.