Виктор Янукович. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/n140232-yanukovichu-i-dvum-eks-ministram-oborony-soobschili-o-podozrenii-v-gosizmene.html

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-руководителям Министерства обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Бывшего президента и его соратников правоохранители подозревают в совершении государственной измены. Следователи установили, что бывшие чиновники предали Украину, поскольку в течение 2010−2014 годов действовали на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства. Также предатели помогали России вести подрывную деятельность против своей Родины. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Янукович, Саламатин и Лебедев целенаправленно снизили обороноспособность страны, поскольку провели фейковое реформирование армии — расформировали отдельные военные объединения, части и подразделения. Также были изменены места дислокации военных. Это все происходило, в частности, на территории Крыма.

В ГБР подчеркнули, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в мае Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд рассматривал уголовное производство по организации Януковичем насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года — в эти дни силовики расстреливали протестующих на Майдане.