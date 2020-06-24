Рамзан Кадыров. Фото: Наблюдатель

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В Чечне господствует патриархат и даже президент страны Рамзан Кадыров призывает женщин с пониманием относиться к побоям в браке. Одна чеченка заподозрила, что ее дочь убил зять во время одной из семейных ссор. Но после разговора в эфире одного из телеканалов с Кадыровым, ей даже пришлось извиниться перед главой Чечни за подобные подозрения.

Речь идет о смерти 23-летней Мадины Умаевой, которая умерла во время семейной ссоры 12 июня этого года. Родственники супруга погибшей утверждают, что невестка упала с лестницы во время эпилептического припадка, сообщает «Медиазона».

Но матери Мадины показалось очень странным, что дочь похоронили в ту же ночь, хотя у мусульман не принято хоронить умерших после заката. Женщина заявила, что дочь неоднократно жаловалась, что муж ее систематически избивает и говорила о желании развестись.

Дело получило огласку и следственный комитет эксгумировал тело Умаевой для проведения экспертизы. Но еще до ее результатов мать умершей публично извинилась перед Кадыровым за предположение об убийстве дочери.

Кадыров заявил, что женщины должны цепляться за свой брак, а к побоям мужа относиться с пониманием, ведь в семье часто бывают ссоры.

По словам соседей, в ночь, когда Умаева умерла, из дома доносились крики. Когда соседи пришли спросить, что происходит, то увидели, что Умаева лежит возле ступенек. Свекровь девушки заявила, что ее невестка притворяется и выгнала соседей из дома.

В соцсетях появились сообщения, что в тот вечер девушка якобы поссорилась со свекровью из-за того, что потратила детское пособие (9 тыс. руб.) на покупку телевизора. По некоторым данным, свекровь вызвала с работы сына, который в ярости убил супругу.

Муж Умаевой утверждает, что во время смерти жены его не было дома и попросил удалить из соцсетей компрометирующие его посты.

Фельдшер, который осматривал тело Умаевой, заявил об отсутствии признаков насилия, но родственники умершей утверждают, что он осмотрел только лицо, руки и ноги. Слова фельдшера подтвердила женщина, обмывавшая труп. А имам объяснил, что провел похороны ночью, так как из-за жары тело быстро разлагалось.