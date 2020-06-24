Рамзан Кадиров. Фото: Спостерігач

https://racurs.ua/ua/n140231-chechenka-vybachylasya-pered-kadyrovym-za-te-scho-zapidozryla-zyatya-u-vbyvstvi-donky-foto.html

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У Чечні панує патріархат і навіть президент країни Рамзан Кадиров закликає жінок із розумінням ставитися до побоїв у шлюбі. Одна чеченка запідозрила, що її доньку вбив зять під час однієї із сімейних сварок. Але після розмови в ефірі одного з телеканалів із Кадировим, їй навіть довелося вибачитися перед лідером Чечні за такі підозри.

Йдеться про смерть 23-річної Мадіни Умаєвої, яка померла під час сімейної сварки 12 червня цього року. Родичі чоловіка загиблої стверджують, що невістка впала зі сходів під час епілептичного нападу, повідомляє «Медіазона».

Але матері Мадіни здалося дуже дивним, що доньку поховали тієї ж ночі, хоча у мусульман не прийнято ховати померлих після заходу сонця. Жінка заявила, що донька неодноразово скаржилася, що чоловік її систематично б'є і говорила про бажання розлучитися.

Справа набула розголосу і слідчий комітет дав згоду на ексгумацію тіла Умаєвої для проведення експертизи. Але ще до її результатів матір померлої публічно вибачилася перед Кадировим за припущення про вбивство доньки.

Кадиров заявив, що жінки повинні чіплятися за свій шлюб, а до побоїв чоловіка ставитися із розумінням, адже у родині часто бувають сварки.

За словами сусідів, у ніч, коли Умаєва померла, з дому доносились крики. Коли сусіди прийшли запитати, що відбувається, то побачили, що Умаєва лежить біля сходів. Свекруха дівчини заявила, що її невістка прикидається і вигнала сусідів із будинку.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що того вечора дівчина нібито посварилася зі свекрухою через те, що витратила дитячу допомогу (9 тис. руб.) на придбання телевізора. За деякими даними, свекруха викликала з роботи сина, який у люті вбив дружину.

Чоловік Умаєвої стверджує, що під час смерті дружини його не було вдома і попросив видалити із соцмереж компрометуючі його пости.

Фельдшер, який оглядав тіло Умаєвої, заявив про відсутність ознак насильства, але родичі померлої стверджують, що він оглянув тільки обличчя, руки і ноги. Слова фельдшера підтвердила жінка, яка обмивала труп. А імам пояснив, що провів похорони вночі, так як через спеку тіло швидко розкладалося.