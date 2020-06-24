Жаир Болсонару, фото: Marcelo Camargo/Agência Brasil

https://racurs.ua/n140233-sud-obyazal-prezidenta-brazilii-nosit-masku.html

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В Бразилии суд обязал президента страны Жаира Болонсару носить защитную маску, когда он находится в общественных местах в столице страны и столичном федеральному округе.

В случае несоблюдения этого решения, Болонсару придется платить ежедневно штраф в размере 2 тыс. бразильских реалов (примерно 10 тыс. грн), сообщает BBC.

Именно такую ​​сумму штрафа должны платить обычные жители Бразилии. Решение суда означает, что Болонсару, как и любые другие госслужащие, не освобождается от соблюдения карантина.

Требование носить маски в федеральном округе вступило в силу 30 апреля.

Болонсару давно не соглашается с мнением о значительной опасности коронавируса, несмотря на то, что в Бразилии уже зафиксирован более 1 млн случаев этого заболевания. После начала эпидемии он утверждал, что принятые карантинные меры нанесут больше вреда, чем сам COVID-19.

Несмотря на значительное количество больных в Бразилии, Болонсару неоднократно появлялся на публике без маски, приветствуя своих сторонников и здоровался с ними за руку.

Ультраправый политик Болонсару стал президентом Бразилии после победы на выборах, которые состоялись в октябре 2018 года. Во время избирательной кампании он едва не погиб — на митинге его тяжело ранил ножом бывший член одной из левых партий.