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Ракурс
Президент Зеленский. Скриншот из видео

Зеленский пообещал деньги пострадавшим в результате наводнений (ВИДЕО)

24 июн 2020, 21:13
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Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к жителям областей, пострадавшим в результате масштабных паводков.

Глава государства заявил, что государство окажет финансовую помощь пострадавшим в результате наводнения в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской области. Этом говорится в видеообращении, которое Офис президента опубликовал в YouTube.

По словам президента, власть восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Также Зеленский пообещал решить вопрос жилья. Разрушенные и поврежденные дома или восстановят, или найдут новые.

Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены, — заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни осадки и уровень воды в реках снизится. Также власти планируют разработать полноценную стратегию, которая поможет навсегда решить проблему паводков.


Напомним, правительство пообещало выделить Ивано-Франковской области 500 млн грн, которые должны пойти на устранение последствий наводнений и угроз. По состоянию на сегодня, в области в результате непогоды пострадали 165 населенных пунктов, полностью разрушены 19 мостов, остальные — частично. В результате стихийного бедствия погибли три человека.

Источник: Ракурс


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