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Ракурс
Гугл будет отмечать фейковые изображения.

Гугл будет проверять изображения на подлинность

24 июн 2020, 21:46
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Гугл (Google), американская публичная транснациональная корпорация, будет проверять достоверность изображений.

Администрация популярного поисковика объявила, что запускает функцию проверки происхождения, подлинности и контекста изображения в разделе «Изображение» (Google Images).

При поиске картинок в Гугл, у некоторых из них будет надпись «Проверка фактов» (Fact Check). Если нажать на изображение, чтобы посмотреть его в большем размере, то под ним будет указана информация о достоверности. Об этом сообщается в блоге Google.

В компании утверждают, что фактчекинг в разделе поиска изображений поможет пользователям делать выводы о картинках, которые выдает поисковик.


Фотографии и видео — это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но сила визуальных медиа имеет свои подводные камни — особенно когда возникают вопросы относительно происхождения, подлинности или контекста изображения, — отметили в компании.

Напомним, в мае компания Google опубликовала новые правила, которые запрещают публикацию на хостинге YouTube видео, содержащих недостоверную информацию о COVID-19.

Источник: Ракурс


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