Блокпосты в Казахстане. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n140239-blokposty-v-kazahstane-nachali-ustanavlivat-iz-za-pandemii-covid-19.html

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В Казахстане из-за пандемии коронавируса возвели блокпосты вблизи ряда городов.

Их установили на въездах и выездах из городов Кокшетау и Степногорск Акмолинской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного санитарного врача региона Айнагуль Мусину.

Отмечается, что с 22.00 до 6.00 запрещается передвижение жителей и автотранспорта по территории данных городов. Также в городах запретили проводить массовые мероприятия, прекратили работу развлекательные центры, кинотеатры и другие объекты с массовым скоплением людей. В городах прекратили осуществлять температурные скрининги и профилактический осмотр. Также пока не будет осуществляться плановая госпитализация.

На улицу запретили выходить людям старше 65 лет. Также существует запрет на прогулки в парках, посещение родственников, а также на проведение семейных мероприятий.

Последние данные свидетельствуют, что в Казахстане обнаружили 18 тыс. 765 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 тыс. 585, умерли 134 человека.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился COVID-19 и находится в самоизоляции. Сейчас Назарбаев продолжает работать дистанционно. В целом в июне коронавирусом в стране заразились сразу три топ-чиновника Казахстана, включая главу Минздрава.