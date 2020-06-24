Завтра Міжнародний день моряка

https://racurs.ua/ua/n140240-zavtra-den-mytnoyi-slujby-ukrayiny-ta-mijnarodnyy-den-moryaka.html

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День митної служби України відзначається щорічно 25 червня. Професійне свято митників започаткували в 1991 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про митну справу.

Також завтра у світі відзначають Міжнародний день моряка (Day of the Seafarer). Це свято почали відзначати з 2010 року. Професію моряка в усьому світі обрали понад 1,5 млн осіб. Статистика говорить, що майже 80% світової торгівлі здійснюється за допомогою моряків торгового флоту.

Крім того, завтра у світі відзначають такі незвичні свята, як День кольорового телебачення та Національний день сома в Сполучених Штатах Америки.

Православна церква завтра відзначає день Онуфрія Великого, який також відомий як Петро Афонський, який жив у IV столітті і провів на горів Афон понад 53 роки. Древні слов’яни називали цей день Сонцеворот, оскільки 25 червня «сонце на зиму, а літо на спеку повертає".

Вважалося, що з 25 червня починала квітнути картопля та брусниця. Також цей день у селян вважався початком сінокосу, тож вони займалися заготівлею сіна. Цього дня наші предки йшли купатися у водоймах, бо можна було не боятись злих духів — водяних, чи русалок.

Народні прикмети на 25 червня:

Багато роси — буде гарний урожай.

Картопля і брусниця почали цвісти — прийшов час сінокосу.

День ангела 25 червня відзначають Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест та Анастасія.

Нагадаємо, сьогодні за народним календарем День Варнави і це свято присвячується пам’яті апостола від 70-ти Варнави (Йосипа), єпископа Медіоланського.