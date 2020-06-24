Завтра Международный день моряка

https://racurs.ua/n140240-zavtra-den-tamojennoy-slujby-ukrainy-i-mejdunarodnyy-den-moryaka.html

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День таможенной службы Украины отмечается ежегодно 25 июня. Профессиональный праздник таможенников ввели в 1991 году, когда Верховная Рада приняла закон о таможенном деле.

Также завтра в мире отмечают Международный день моряка (Day of the Seafarer). Этот праздник начали отмечать с 2010 года. Профессию моряка во всем мире выбрали более 1,5 млн человек. Статистика говорит, что почти 80% мировой торговли осуществляется с помощью моряков торгового флота.

Кроме того, завтра в мире отмечают такие необычные праздники, как День цветного телевидения и Национальный день сома в Соединенных Штатах Америки.

Православная церковь завтра отмечает день Онуфрия Великого, который также известен как Петр Афонский, который жил в IV веке и провел на горел Афон свыше 53 лет. Древние славяне называли этот день Солнцеворот, поскольку 25 июня «солнце на зиму, а лето на жару поворачивает».

Считалось, что с 25 июня начинала цвести картофель и брусника. Также этот день у крестьян считался началом сенокоса, поэтому они занимались заготовкой сена. В этот день наши предки шли купаться в водоемах, потому можно было не бояться злых духов — водяных или русалок.

Народные приметы на 25 июня:

Много росы — будет хороший урожай.

Картофель и брусника начали цвести — пришло время сенокоса.

День ангела 25 июня отмечают Аркадий, Арсений, Евгений, Орест и Анастасия.

Напомним, сегодня по народному календарю День Варнавы и этот праздник посвящается памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского.