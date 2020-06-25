Штрафи в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140242-shtrafy-za-perevyschennya-shvydkosti-mojut-zbilshyty-v-sim-raziv.html

Ракурс

Штрафи за перевищення швидкості в Україні наразі відносно невеликі — до 510 грн. Проте в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) вважають таку суму незначною, тому водії і надалі продовжують порушувати швидкісний режим.

У зв’язку з цим був підготовлений законопроект про збільшення штрафів за перевищення швидкості. У МВС пропонують штрафувати водіїв, які перевищили швидкість на 50 км/год, на 3 тис. 400 грн. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Геращенка, він хотів би ввести в Україні систему, яка діє в Фінляндії чи Швейцарії — там сума штрафу залежить від доходу. Так, наприклад, якщо б в Україні зобов’язали платити 2% від доходу і на порушенні спіймали б якогось чиновника, який заробляє 10 млн грн, то державна казна за раз поповнилася б на 200 тис. грн.

Він також нагадав, що в Києві з 1 червня почала працювати система автоматичної фотофіксації порушення швидкісного режиму. З моменту запуску було зафіксовано понад 300 тис. порушень. Водночас у перший день роботи камери зафіксували 68 тис. порушень, а 18 червня — 13 тис. У МВС хочуть, щоб ця цифра досягла нуля.

Він також розповів, що з 1 липня камери автоматичної фотофіксації будуть фіксувати не тільки перевищення швидкості, а й контролювати проїзд перехресть на червоне світло і рух смугою для громадського транспорту.