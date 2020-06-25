Справа Шеремета. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n140243-organizatoramy-vbyvstva-sheremeta-mogly-buty-troie-ludey-ale-dokaziv-yihnoyi-provyny-nemaie-mvs.html

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Справа Павла Шеремета про вбивство українського журналіста, яке відбулося в липні 2016 року, розслідується вже чотири роки. Перші декілька років слідство практично не рухалося, але наприкінці минулого року Міністерство внутрішніх справ (МВС) знайшло підозрюваних у вбивстві — Юлію Кузьменко, Яну Дугар і Андрія Антоненка.

Усі вони, за версією слідства, були виконавцями злочину, але не організаторами. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, рішення про оголошення підозри Кузьменко, Дугар і Антоненку було ухвалене після тривалого розслідування. Водночас попри те, що всі докази проти них непрямі, «в комплексі це є доказовою базою».

На думку слідства, підозрювані були виконавцями злочину, «яких надихнули їхні куратори». Особиста думка Геращенка — злочин було скоєно з патріотичних мотивів, підозрювані з певних причин могли вважати Шеремета ворогом.

Водночас хто саме був «куратором», у МВС досі не знають. Геращенко лише відповів, що «відпрацьовуються десятки версій» і зараз є троє підозрюваних. Проте оголошувати їм підозру не поспішають, адже, якщо слідчий зробить помилку, він же потім і понесе покарання за переслідування невинної людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідство завершило розслідування кримінального провадження щодо Дугар, Кузьменко та Антоненка. Підозрювані отримали відповідні документи.