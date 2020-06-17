Глава МВС Арсен Аваков. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n139880-komitet-verhovnoyi-rady-pidtrymav-postanovu-pro-vidstavku-avakova.html

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Верховна Рада України розгляне питання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Парламентський правоохоронний комітет передав на розгляд постанову про відставку глави МВС Арсена Авакова. Про це повідомила є прес-служба політичної партії «Голос».

Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова! Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову «Голосу» у порядок денний сесії, — зазначили у партії.

Як відомо, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3606 «Про звільнення Авакова А. Б. з посади міністра внутрішніх справ України». Текст подання наразі на сайті ВРУ не оприлюднений. Авторами постанови є 55 нардепів з різних фракцій, зокрема «Голосу» й «Слуги народу».

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський під час неформального спілкування з представниками ЗМІ заявив, що відставка Арсена Авакова є передчасною, оскільки він найкращий міністр внутрішніх справ.

У «Слузі народу» зазначали, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подасть у відставку, якщо на це буде воля президента Володимира Зеленського.