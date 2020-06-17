Комитет Верховной Рады поддержал постановление об отставке Аваковаhttps://racurs.ua/n139880-komitet-verhovnoy-rady-podderjal-postanovlenie-ob-otstavke-avakova.htmlРакурс
Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
Парламентский правоохранительный комитет передал на рассмотрение постановление об отставке главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщила пресс-служба политической партии «Голос».
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова! Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление «Голоса» в повестку дня сессии, — отметили в партии.
Как известно, 5 июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 3606 «Об увольнении Авакова А. Б. с должности министра внутренних дел Украины». Текст представления пока на сайте ВРУ не обнародован. Авторами постановления являются 55 нардепов из разных фракций, в частности «Голоса» и «Слуги народа».
Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский во время неформального общения с представителями СМИ заявил, что отставка Арсена Авакова является преждевременной, поскольку он лучший министр внутренних дел.
В «Слуге народа» отмечали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подаст в отставку, если на это будет воля президента Владимира Зеленского.