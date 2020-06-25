Отставка Авакова — в “Слуге народа” озвучили прогноз

https://racurs.ua/n140286-v-sluge-naroda-ozvuchili-prognoz-ob-otstavke-avakova.html

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Отставку Арсена Авакова фракция «Слуга народа» обсуждала с президентом Владимиром Зеленским. По словам замглавы фракции СН в парламенте Евгении Кравчук, «слуги» вместе с президентом выработали совместную позицию.

Вместе с президентом мы пришли к такой позиции: все равно, какая фамилия у министра. Если две трети фракции считают, что этот министр не справляется, то фракция инициирует отставку и голосование в зале, — рассказала Кравчук в интервью «Вести».

Вместе с тем она отметила, сейчас за отставку главы МВД «слуги» еще не собрали достаточного количества голосов.

Я не вижу, что за его отставку есть две трети голосов, — отметила нардеп.

Также она скептически оценила возможность отставки правительства Дениса Шмыгаля в ближайшее время.

Во время экономического кризиса и эпидемии было бы безответственно отправлять в отставку Кабмин, — резюмировала «слуга».

Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский во время неформального общения с представителями СМИ заявил, что отставка Авакова является преждевременной, поскольку он лучший министр внутренних дел.