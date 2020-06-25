Взрыв в Киеве: Зеленский и Кличко начали раздавать жилье пострадавшим, фото — ОП

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Ракурс

Взрыв в Киеве, который 21 июня унес жизни пяти человек в многоэтажке на Позняках, был сегодня в центре внимания президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко. Они начали решать жилищную проблему пострадавших.

Зеленский вручил им сертификаты на первые 12 квартир, а Кличко пообещал, что в случае необходимости столица возьмет на себя ремонт жилья.

Как сообщила Банковая, сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких, и те, кто воспитывает малолетних детей. Остальные семьи получат жилье в течение месяца, его будут выдавать каждые десять дней. Дома, которые получат пострадавшие, расположены в новостройке.

В целом речь идет о 40 квартирах площадью от 60 кв. м до 80 кв. м для пострадавших от взрыва на Позняках. Дома подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количества комнат.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что дом, в котором произошел взрыв, скорее всего, демонтируют. Его жителям приобретут новые квартиры, а также выплатят единовременное пособие. Столичные власти выделили пока от 50 до 100 тыс. грн на семью.