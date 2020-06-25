Александр Лукашенко. Фото: Mogilev.online

https://racurs.ua/n140291-u-lukashenko-schitaut-telegram-kanaly-vinovnymi-v-feykah-i-massovyh-protestah.html

Ракурс

В Беларуси накаляется обстановка перед президентскими выборами. По стране прокатились массовые протесты в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Беларуси. Однако нынешний президент Александр Лукашенко считает, что протесты напрямую связаны с вмешательством из-за рубежа в белорусские выборы.

По словам Лукашенко, в интернете намеренно распространяются фейки, которые его компрометируют, а простые граждане слепо верят всей информации, которая появляется в сети. Он заявил, что его оппоненты требуют честных и прозрачных выборов, а сами ведут себя непорядочно, пишет БЕЛТА.

Также Лукашенко добавил, что за белорусскими оппозиционерами «стоят кукловоды» и он собирается этот вопрос обсудить при встрече с президентом России Владимиром Путиным. Президент Беларуси признал, что ситуация в стране сложная.

В тоже время министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев обвинил Telegram-каналы в том, что они якобы осуществляют управление протестами. По его словам, через Telegram-каналы участники протестов получали инструкции, как надо действовать против представителей правопорядка.

Караев также подчеркнул, что такие массовые мероприятия «опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей». По его мнению, работу правоохранителей представляют в искаженном виде.

Следствием подобных заявлений руководства Беларуси можно считать задержание сегодня в Минске одного из авторов Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Этот Telegram-канал публиковал посты о протестах, а также освещал информацию о предстоящих президентских выборах.

Как ранее писал «Ракурс», в Беларуси в конце мая начались пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента. В Минске был задержан известный оппозиционер Николай Статкевич, когда он направлялся к одному из пикетов.