Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие, фото — Выборча

https://racurs.ua/n140292-avtobus-upal-s-pyatimetrovogo-mosta-v-varshave-est-pogibshie-foto-video.html

Ракурс

ДТП в Варшаве привело к гибели 70-летней женщины и травмированию 20 пассажиров рейсового автобуса. Он упал с пятиметровой эстакады на севере польской столицы.

Часть СМИ Варшавы сообщила о двух погибших. Сообщается, что в автобусе во время движения находилось около 40 человек. Пять человек привезли в больницу в тяжелом состоянии, двое пострадавших — несовершеннолетние.

Как сообщила «Газета Выборча», так называемая «Вислострада» — дорога на северо-востоке Варшавы — долгое время была закрыта для движения.

Передняя часть автобуса упала с виадука на велодорожку, другая осталась наверху. В операции спасения задействовали и вертолет.

Предварительная причина аварии — внезапно потерял сознание водитель автобуса. Момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал рядом с автобусом.