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Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие, фото — Выборча

Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2020, 20:13
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ДТП в Варшаве привело к гибели 70-летней женщины и травмированию 20 пассажиров рейсового автобуса. Он упал с пятиметровой эстакады на севере польской столицы.

Часть СМИ Варшавы сообщила о двух погибших. Сообщается, что в автобусе во время движения находилось около 40 человек. Пять человек привезли в больницу в тяжелом состоянии, двое пострадавших — несовершеннолетние.

Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие, фото — Выборча

Как сообщила «Газета Выборча», так называемая «Вислострада» — дорога на северо-востоке Варшавы — долгое время была закрыта для движения.

Передняя часть автобуса упала с виадука на велодорожку, другая осталась наверху. В операции спасения задействовали и вертолет.

Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие, фото — Выборча

Автобус упал с пятиметрового моста в Варшаве, есть погибшие, фото — Выборча


Предварительная причина аварии — внезапно потерял сознание водитель автобуса. Момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал рядом с автобусом.


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