ДТП в Днепре. Фото: NH Nieuws

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В Днепре сегодня рано утром произошло смертельное ДТП. На пересечении проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулся микроавтобус, который перевозил улья с пчелами, и грузовик, наполненный песком.

После столкновения грузовик перевернулся, заблокировав проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте. Чтобы достать его тело, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент.

В микроавтобусе также находились двое детей 2006 и 2007 годов рождения. Их обоих с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Старший ребенок впоследствии умер от полученных травм.

Известно, что авария произошла около 4.00 25 июня. Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее в Хмельницком столкнулись два грузовых автобуса «Мерседес Спринтер» под управлением водителей в возрасте 35 и 48 лет. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажир одного из автобусов погибли на месте происшествия.