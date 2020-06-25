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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Протокол лечения коронавируса в Украине пополнился новым дешевым препаратом

25 июн 2020, 11:03
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Препарат «Дексаметазон» внесли в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение приняли на заседании рабочей группы в Министерстве здравоохранения со специалистами по обновлению стандартов оказания медпомощи при коронавирусе. Эксперты рассматривали вопрос о внесении в протокол лечения коронавируса дополнительных лекарственных средств и определились относительно «Дексаметазона». Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.


Глава Минздрава также отметил важность ношения масок, использования антисептиков и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, ученые из Оксфордского университета установили, что относительно дешевый и доступный медицинский препарат «Дексаметазон» на 35% снизил смертность среди больных COVID-19, которые тяжело переносили болезни и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Ракурс


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