Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140251-protokol-lecheniya-koronavirusa-v-ukraine-popolnilsya-novym-deshevym-preparatom.html

Ракурс

Препарат «Дексаметазон» внесли в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение приняли на заседании рабочей группы в Министерстве здравоохранения со специалистами по обновлению стандартов оказания медпомощи при коронавирусе. Эксперты рассматривали вопрос о внесении в протокол лечения коронавируса дополнительных лекарственных средств и определились относительно «Дексаметазона». Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава также отметил важность ношения масок, использования антисептиков и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, ученые из Оксфордского университета установили, что относительно дешевый и доступный медицинский препарат «Дексаметазон» на 35% снизил смертность среди больных COVID-19, которые тяжело переносили болезни и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.