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Ракурс
ВНО по математике стартовало сегодня, Зеленский дал наставления выпускникам

ВНО по математике стартовало сегодня, Зеленский дал наставления выпускникам

25 июн 2020, 10:43
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике стартовало сегодня. Ранее свое намерение принять участие в тестировании подтвердили свыше 186 тыс. выпускников. Для прохождения ВНО Министерство образования и науки создало 12,6 тыс. аудиторий в 795-ти пунктах тестирования.

Во избежание скопления выпускников у входов в пункты тестирования их допуск начался в 9.50 и длился до 10.50. Процедура допуска к ВНО предусматривает прохождение температурного скрининга и идентификации участников.

Пожелал удачи всем участникам внешнего независимого оценивания и президент Владимир Зеленский.

Хочу обратиться к нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году все не очень справедливо из-за коронавируса: у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как говорит моя дочь: «Был полный трэш». Но завтра у вас ВНО, важный день, — заявил Зеленский.

В Украинском центре оценивания качества образования также напомнили, что во время прохождения ВНО абитуриент должен использовать какие-либо средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы.

Запрещено также пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.


ЗНО з математики стартувало сьогодні / Фото: Громадське

Напомним, недавно Зеленский подписал закон, который фактически освобождает выпускников от обязательного ВНО. Тестирование могут не проходить выпускники 11-х классов, которые не планируют в этом году поступать в вузы.

Источник: Ракурс


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