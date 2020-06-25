ЗНО з математики стартувало сьогодні, Зеленський дав настанови випускникам

https://racurs.ua/ua/n140250-zno-z-matematyky-startuvalo-sogodni-zelenskyy-dav-nastanovy-vypusknykam.html

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стартувало сьогодні. Раніше свій намір взяти участь у тестуванні підтвердили понад 186 тис. випускників. Для проходження ЗНО Міністерство освіти та науки створило 12,6 тис. аудиторій у 795 пунктах тестування.

Задля уникнення скупчення випускників біля входів до пунктів тестування їхній допуск почався о 9.50 і тривав до 10.50. Процедура допуску до ЗНО передбачає проходження температурного скринінгу та ідентифікації учасників.

Побажав успіху усім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання і президент Володимир Зеленський.

Хочу звернутися до наших випускників, які завтра будуть складати ЗНО. Чесно кажучи, цьогоріч все не дуже справедливо через коронавірус: у вас не було нормального останнього дзвоника, не було випускного. Як каже моя донька: «Був повний треш». Але завтра у вас ЗНО, важливий день, — заявив Зеленський.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також нагадали, що під час складання ЗНО абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів.

Заборонено також користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав закон, який фактично звільняє випускників від обов’язкового ЗНО. Тестування можуть не проходити випускники 11-х класів, які не планують цього року вступати до вузів.