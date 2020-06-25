Підтоплення в Україні

https://racurs.ua/ua/n140249-ukrgidrometcentr-poperedyv-pro-pidvyschennya-rivniv-vody-v-richkah-de-chekaty-novyh-pidtoplen.html

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Підтоплення в Україні тривають, підняття води в річках очікується 25−28 червня.

Через дощі з берегів можуть вийти Дністер, Тиса, Прут, Прип’ять. Можливі затоплення у містах та селах Західної України та у Вінницькій області. Про це 25 червня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що сьогодні продовжиться формування високого дощового паводку на річках Дністер, Тиса і Прут. На Буковині можливе затоплення земельних ділянок, автодоріг, окремих прирiчкових господарських об'єктiв та ділянок. Крім того, сильні зливи можуть сформувати селеві потоки в гірських районах.

Також через вихід Дністра з берегів можливе затоплення у селищі Роздiл Львівської області та у населених пунктах у Тлумацькому районi на Прикарпатті. Підтоплення загрожують дiлянкам автодорiг Тернопiль — Iвано-Франкiвськ, Монастириська — Iвано-Франкiвськ, Петрилів — Устя Зелене.

У районі міста Заліщики Дністер може піднятися майже на 9 м, що загрожує затопленням не лише земельних ділянок та будинків у Борщiвському та Залiщицькому районах Тернопiльської областi.

У Прип’яті впродовж найближчих трьох днів очікують підйом рівнів води ще на додаткових 0,1 — 0,7 м. Це загрожує подальшим затопленням заплав, водою може залити пасовища та сiнокоси бiля селища Любешiв.

Крім того, у Вінницькій області є загроза підняття рівня води у Могилеві-Подільському до небезпечних відміток.

Нагадаємо, від масштабних повеней постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Закарпатська області. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків негоди.