Погода в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140246-10-tys-budynkiv-zatopleno-zruynovani-dorogy-i-mosty-cherez-negodu-na-zahodi-ukrayiny-foto-video.html

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Погода в Україні останніми днями була дощовою. Зливи та паводки затопили десятки селищ по всій країні, особливо постраждали західні області.

У п’яти областях досі повністю не ліквідовані наслідки негоди. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Закарпатська області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, на території Івано-Франківської області підтопленими залишаються 250 населених пунктів у 16 районах. Затоплено понад 10 тис. будинків. Негода зруйнувала 149 км доріг, ще понад 500 км трас пошкоджено. Постраждали і десятки мостів. Понад 500 людей евакуювали.

У Чернівецькій області залишаються підтопленими 43 населених пункти у семи районах. У Львівській області постраждали чотири райони — там затопило 72 житлових будинки, були пошкоджені дороги.

У Тернопільській області через підвищення рівня води у річці Дністер були підтоплені 37 будинків у Монастирському районі. Звідти евакуювали 157 осіб. У Закарпатській області через негоду підтопило 55 будинків та понад 400 домогосподарств. Але до ранку 25 червня рятувальники ліквідували всі наслідки злив.

Водночас у західних областях України оголошено штормове попередження через підняття рівнів води у річках. Очікується подальше затоплення прирічкових господарських об'єктів і населених пунктів у Тлумацькому районі.

Нагадаємо, раніше Дністер вийшов із берегів і ринув на набережну Могилів-Подільського у Вінницькій області внаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС.