Арсен Аваков. Фото: Комерсант

https://racurs.ua/ua/n140245-poroshenko-systematychno-namagavsya-dyskredytuvaty-avakova-geraschenko.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, постійно піддавався дискредитації після приходу до влади Петра Порошенка. Через це в суспільстві склалася думка, що Аваков — це зло.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Геращенка, Порошенко після приходу до влади відразу запропонував прибрати Авакова з посади міністра МВС.

Порошенко дуже сильно хотів отримати контроль над МВС, тому готовий був призначити Авакова головою будь-якого іншого міністерства. Однак Авакова з посади міністра МВС змістити не вдалося і після цього почалася його систематична дискредитація.

Геращенко стверджує, що один його знайомий із близького оточення Порошенка говорив, що якби восени 2014 року Аваков пішов і Порошенко отримав контроль над МВС, а також над іншими силовими важелями, то президент навряд чи досидів до кінця свого терміну.

Як раніше писав «Ракурс», парламентський правоохоронний комітет передав Верховній Раді на розгляд постанову про відставку Авакова.