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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Комерсант

Порошенко систематично намагався дискредитувати Авакова — Геращенко

25 чер 2020, 09:28
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, постійно піддавався дискредитації після приходу до влади Петра Порошенка. Через це в суспільстві склалася думка, що Аваков — це зло.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Геращенка, Порошенко після приходу до влади відразу запропонував прибрати Авакова з посади міністра МВС.

Порошенко дуже сильно хотів отримати контроль над МВС, тому готовий був призначити Авакова головою будь-якого іншого міністерства. Однак Авакова з посади міністра МВС змістити не вдалося і після цього почалася його систематична дискредитація.


Геращенко стверджує, що один його знайомий із близького оточення Порошенка говорив, що якби восени 2014 року Аваков пішов і Порошенко отримав контроль над МВС, а також над іншими силовими важелями, то президент навряд чи досидів до кінця свого терміну.

Як раніше писав «Ракурс», парламентський правоохоронний комітет передав Верховній Раді на розгляд постанову про відставку Авакова.

Джерело: Ракурс


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