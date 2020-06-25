Арсен Аваков. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n140245-poroshenko-sistematicheski-pytalsya-diskreditirovat-avakova-geraschenko.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, постоянно подвергался дискредитации после прихода к власти Петра Порошенко. Из-за этого в обществе сложилось мнение, что Аваков — это зло.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина».

По словам Геращенко, Порошенко после прихода к власти сразу предложил убрать Авакова с поста министра МВД.

Порошенко очень сильно хотел получить контроль над МВД, поэтому готов был назначить Авакова главой любого другого министерства. Однако Авакова с поста министра МВД сместить не удалось и после этого началась его систематическая дискредитация.

Геращенко утверждает, что один из его знакомых из близкого окружения Порошенко говорил, что если бы осенью 2014 года Аваков ушел и Порошенко получил контроль над МВД, а также над другими силовыми рычагами, то президент вряд ли бы досидел до конца своего срока.

Как ранее писал «Ракурс», парламентский правоохранительный комитет передал Верховной Раде на рассмотрение постановление об отставке Авакова.