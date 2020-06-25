Погода в Украине. Фото: ГСЧС

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Погода в Украине последние дни была очень дождливой. Ливни и паводки затопили десятки сел по всей стране, особенно пострадали западные области.

В пяти областях до сих пор полностью не ликвидированы последствия непогоды. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на территории Ивано-Франковской области подтопленными остаются 250 населенных пунктов в 16 районах. Затоплены более 10 тыс. домов. Непогода разрушила 149 км дорог, еще более 500 км трасс были повреждены. Пострадали и десятки мостов. Более 500 человек эвакуировали.

В Черновицкой области остаются подтопленными 43 населенных пункта в семи районах. Во Львовской области пострадало четыре района — там затопило 72 жилых дома, были повреждены дороги.

В Тернопольской области из-за повышения уровня воды в реке Днестр были подтоплены 37 домов в Монастырском районе. Оттуда эвакуировали 157 человек. В Закарпатской области из-за непогоды оказались подтопленными 55 домов и более 400 домохозяйств. Но к утру 25 июня спасатели ликвидировали все последствия ливней.

Тем временем в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровней воды в реках. Ожидается дальнейшее затопление приречных хозяйственных объектов, населенных пунктов в Тлумачском районе.

Напомним, ранее Днестр вышел из берегов и хлынул на набережную Могилев-Подольского в Винницкой области в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.