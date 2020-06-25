Подтопление в Украине

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Подтопления в Украине продолжаются, поднятие воды в реках ожидается 25−28 июня.

Из-за дождей из берегов могут выйти Днестр, Тиса, Прут, Припять. Возможны затопления в городах и селах Западной Украины и в Винницкой области. Об этом 25 июня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что сегодня продолжится формирование высокого дождевого паводка на реках Днестр, Тиса и Прут. На Буковине возможное затопление земельных участков, автодорог, отдельных приречных хозяйственных объектов и участков. Кроме того, сильные ливни могут сформировать селевые потоки в горных районах.

Также из-за выхода Днестра из берегов возможно затопление в поселке Роздол Львовской области и в населенных пунктах в Тлумацком районе на Прикарпатье. Подтопления грозят участкам автодорог Тернополь — Ивано-Франковск, Монастыриска — Ивано-Франковск, Петрилов — Устье Зеленое.

В районе города Залещики Днестр может подняться почти на 9 м, что грозит затоплением не только земельных участков и домов в Борщевском и Залещицком районах Тернопольской области.

В Припяти в течение ближайших трех дней ожидают подъем уровней воды еще на дополнительных 0,1 — 0,7 м. Это чревато последующим затоплением заводей, водой может залить пастбища и сенокосы возле поселка Любешов.

Кроме того, в Винницкой области есть угроза поднятия уровня воды в Могилеве-Подольском до опасных отметок.

Напомним, от масштабных наводнений пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области. Спасатели занимаются ликвидацией последствий непогоды.