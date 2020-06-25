Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 4 тыс. 609 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 81 киевлянина, среди них трое медиков. 12 новых больных госпитализировали в больницы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

За сутки заболела 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет и 23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у семи детей 2−17 лет. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 13 новых больных. В Оболонском и Соломенском — по 12 инфицированных, в Шевченковском районе — девять случаев. Сейчас наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Дарницком районе — там болеют 770 киевлян.

Также за последние сутки выздоровели 33 человека. За весь период пандемии коронавирус смогли преодолеть 1 тыс. 473 жителя города. В то же время умер за все время 101 пациент.

Кличко напомнил, что, несмотря на смягчение карантина, нужно помнить, что вирус не отступил и киевляне должны придерживаться правил безопасности.

Напомним, в Украине сегодня очередной коронавирусный рекорд — за сутки заболели 994 человека. Это самый высокий суточный показатель по количеству новых больных за весь период пандемии. Больше всего инфицированных — во Львовской области.