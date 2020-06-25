Верховный суд. Фото: BWS

https://racurs.ua/n140247-sud-rassmotrel-isk-semochko-o-vosstanovlenii-v-doljnosti-zamglavy-svr.html

Ракурс

Дело Петра Порошенко относительно назначения Сергея Семочко будет рассматриваться в суде 1 июля. А вчера, 24 июня, Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко относительно восстановления в должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Семочко в иске просил признать противозаконным указ президента от 12 апреля 2019 года № 143/2019 о его увольнении с должности замглавы СВР и восстановить его на этом посту.

24 июня 2020 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика — Служба внешней разведки Украины, — указано в сообщении.

Полный текст постановления будет представлен в течение пяти дней.

Как известно, бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в незаконном назначении Семочко на должность замглавы СВР. У Венедиктовой считают, что Порошенко склонил Егора Божка, который в то время возглавлял СВР, к подписанию приказа о назначении Семочко. Божок издал соответствующий указ, который в Государственном бюро расследований считают незаконным.

Как ранее писал «Ракурс», Божок с целью проведения прозрачного расследования по данному делу попросил его временно отстранить от исполнения служебных обязанностей на посту замминистра иностранных дел.