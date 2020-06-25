Верховний Суд. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n140247-figurant-spravy-poroshenka-semochko-sprobuvav-povernutysya-v-slujbu-zovnishnoyi-rozvidky.html

Ракурс

Справа Петра Порошенка щодо призначення Сергія Семочка буде розглядатися в суді 1 липня. А вчора, 24 червня, Верховний суд залишив без розгляду позов Семочка щодо відновлення на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомила прес-служба Верховного суду в Facebook.

Семочко в позові просив визнати протизаконним указ президента від 12 квітня 2019 року № 143/2019 про його звільнення з посади заступника голови СЗР та відновити його на цій посаді.

24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Семочка до президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — Служба зовнішньої розвідки України, — зазначено у повідомленні.

Повний текст постанови буде представлено протягом п’яти днів.

Як відомо, колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у незаконному призначенні Семочка на посаду заступника голови СЗР. У Венедіктової вважають, що Порошенко схилив Єгора Божка, який на той час очолював СЗР, до підписання наказу про призначення Семочка. Божок видав відповідний указ, який у Державному бюро розслідувань вважають незаконним.

Як раніше писав «Ракурс», Божок із метою проведення прозорого розслідування по даній справі попросив його тимчасово відсторонити від виконання службових обов’язків на посаді заступника міністра закордонних справ.